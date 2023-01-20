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НовостиОбщество20 января 2023 6:31

В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в России

С соответствующей предложение выступили депутаты фракции ЛДПР
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Законопроект о запрете коллекторской деятельности в России разработан в Госдуме

Законопроект о запрете коллекторской деятельности в России разработан в Госдуме

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе РФ предложили ввести запрет на работу коллекторских агентств. С соответствующей предложение выступили депутаты фракции ЛДПР. Об этом пишет RT.

«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности», - сказано в пояснительной записке к проекту закону.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 5 закона «О потребительском кредите (займе)», а также признание утратившим силу Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Как считают авторы документа, принятие такого закона не только даст защиту прав, а также предоставит законные интересы граждан, которые оказались в трудном финансовом положении, позволив также освободить большое количество людей, которые смогут заняться производительным трудом.

Напомним, в ноябре прошлого года Госдума РФ приняла законопроект об уголовной ответственности для коллекторов за насилие против должников с максимальным сроком до 10 лет тюремного заключения.