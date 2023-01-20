Вице-канцлер ФРГ объяснил нежелание Германии отправлять танки Leopard на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлину будет проще поставить Киеву танки, если первыми поставку осуществит Вашингтон. Такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, указав на прошлое Германии.

«Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом по понятным причинам», - заявил в эфире Bloomberg TV вице-канцлер ФРГ, комментируя поставки военной техники в Киев.

Как передает Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с мнением президентской администрации США, в Белом доме не считает такую позицию Берлина логичной, поскольку немецкие танки Leopard можно поставить Киеву раньше, чем танки Abrams, а украинских военных будет проще обучить эксплуатации данной технике.

Напомним, ранее появилась информация о том, что глава Пентагона Ллойд Остин не сумел договориться с новоиспеченным министром обороны ФРГ Борисом Писториусом по вопросу о предоставлении Киеву танков Leopard. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник, Остин активно убеждал Писториуса, что передача этих танков якобы очень поможет украинским войскам на поле боя.

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