Российские войска освободили Клещеевку под Артемовском Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации освободили Клещеевку, которая расположена под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 20 января, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Напомним, несколько дней назад, 17 января 2023 года, временно исполняющий обязанности (врио) главы ДНР Денис Пушилин сообщил о весомых успехах российских войск, подчеркнув, что после занятия железнодорожной станции Соль в районе этого Соледара перерезано сообщение и снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) между Северском и Артемовском, а последний, по его словам, рассчитывают занять в скором времени.

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