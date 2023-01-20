В Кремле отреагировали на возможные поставки Украине тяжелых танков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставка западными странами Киеву тяжелых танков не сможет принципиально что-то изменить, однако добавит проблем Украине, а также и ее народу. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить. Они добавят проблем для Украины и украинского народа», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, каковы будут последствия для украинского конфликта, если будет принято решение о поставке Киеву тяжелых танков из западных стран.

Песков также отметил, что все подобные танки нуждаются в обслуживании и ремонте.

Напомним, накануне появилась сообщение о том, что глава Пентагона Ллойд Остин не сумел договориться с новым министром обороны ФРГ Борисом Писториусом по поводу поставок Киеву танков Leopard. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на свой источник, Остин активно убеждал Писториуса, что поставка этих танков якобы очень поможет украинским войскам на поле боя.