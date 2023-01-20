Финляндия выделит Украине крупнейший пакет военной помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Финляндии приняли решение предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи. Об этом сообщили в Минобороны республики.

При этом, что именно в него не войдет, пока не раскрывается по соображениям безопасности, пишет ТАСС.

- Финляндия поставит Украине очередной пакет военной техники Украине. Президент принял решение об этом 19 января по предложению правительства. Это будет 12-й пакет военной техники для Украины. Согласно оценкам, замена военных средств, включенных в эту поставку, обойдется Финляндии более чем в €400 млн, - сказано в заявлении министерства.

Также уточняется, что за все время Финляндия выделила Украине пакетов военной помощи на сумму в €590 млн.

Осенью прошло года правительство Финляндии предложило выделить 30 миллионов евро в бюджете 2023 года на поддержку Украины и 791 миллион евро - на поддержку беженцев в стране, в частности, из Украины.

также немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Запад продолжит оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Канцлер Германии назвал возможным предоставление Украине €50 млрд в рамках поддержки G7.