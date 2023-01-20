Памфилова сообщила, что ЦИК России ведет подготовку к выборам президента страны 2024 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК уже началась подготовка к будущей президентской избирательной кампании.

- Конечно, мы уже готовимся (к президентской кампании). А как иначе? -рассказала она журналистам.

Она также добавила, что сейчас ведется работа по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной, кадровой.

Напомним, выборы президента России должны состояться весной 2024 года.

В конце декабря 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборам будут предшествовать электоральные процессы, которые начнутся заблаговременно. По его словам, это суть ежедневной работы лидера государства и его администрации. Также он назвал переизбрание президента экзаменом на доверие для граждан.

А в 2020 году Владимир Путин ответил на вопрос о следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. По его словам, он для себя еще не решил, будет ли он баллотироваться.