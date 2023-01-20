Минобороны РФ сообщило, что Клещеевку освободили добровольцы при поддержке авиации и ракетчиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в пятницу, 20 января, сообщили, что Клещеевку, которая расположена под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР), освободили добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков.

Напомним, сегодня, 20 января, об освобождении Клещеевки сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

«Добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили об уничтожении склада реактивных снарядов для систем залпового огня украинских войск, расположенного в районе села Звановка.

В сообщении военного ведомства отмечается, что за минувшие сутки на донецком направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20.