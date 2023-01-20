Российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в пятницу, 20 января, сообщили, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

«Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», - сказано в сводке российского военного ведомства о ходе специальной военной операции за минувшие сутки.

Отмечается, что за минувшие сутки российские войска в районе Каменского уничтожили ангар с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, сегодня, 20 января, об освобождении Клещеевки, которая расположена под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил Штаб территориальной обороны ДНР. Позже в Министерстве обороны сообщили, что населенный пункт освободили добровольцы штурмовых отрядов при поддержке российской авиации и ракетчиков.