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НовостиПолитика20 января 2023 11:16

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области

Кроме того, за сутки российские системы ПВО уничтожили пять беспилотников
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины

Вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», – сказал он на брифинге.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, за сутки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Бердянск Запорожской области, Кирилловка и Зеленый Гай Донецкой народной республики.

Как писал сайт KP.RU, накануне Воздушно-космические войска России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой народной республике. Также российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка и Кременная Луганской народной республики.