Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области

Вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», – сказал он на брифинге.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, за сутки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Бердянск Запорожской области, Кирилловка и Зеленый Гай Донецкой народной республики.

Как писал сайт KP.RU, накануне Воздушно-космические войска России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой народной республике. Также российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка и Кременная Луганской народной республики.