Пушилин заявил о близости окружения Артемовска российскими силами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские силы близки к оперативному окружению города Артемовск в Донецкой народной республике, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«После освобождения Клещеевки, в Артемовске открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению», – сказал врио главы республики в беседе с журналистами.

По словам Пушилина, бои в настоящее время идут в районе мясокомбината Артемовска, а российские силы продвигаются и днем, и ночью. В окрестностях Соледара тем временем проходит серьезная зачистка, сообщил он.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка в ДНР.

Между тем разведка Германии сообщила об огромных потерях Вооруженных сил Украины под Артемовском.

Сайт KP.RU разбирался, почему так важен Артемовск и зачем Запад заранее рассказывает про отступление ВСУ.