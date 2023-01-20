Раненую журналистку Анастасию Елсукову перевезли на лечение в Москву

Военкора Readova Елсукову отправили на лечение в Москву Фото: из соцсетей

Раненую в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову перевезли на лечение в Москву.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале издания Readovka.

В сообщении также отмечается, что ситуацию с лечением Елсуковой взял под контроль первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Издание выразило ему благодарность в организации перевозки военкора в столицу РФ.

"Из Луганска, где ей сделали вторую операцию, нашего военкора доставили в Ростов-на-Дону, где посадили на спецборт, который скоро доставит ее в Москву. Там ее уже ждут медики", - отмечают в Readovka.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 20 января, серьезное ранение в Соледаре (Донецкая народная республика) получила освещавшая ход боевых действий в зоне проведения СВО военкор издания Readovka Анастасия Елсукова, ей раздробило колено.

Издание сообщало, что ранение в ногу военкор Анастасия Елсукова получила при выполнении редакционного задания в Соледаре, была эвакуирована в госпиталь в Первомайске. В итоге ей было сделано сразу две операции, по итогам которых выяснилось, что жизнь военкора в настоящее время уже совершенно точно находится вне опасности.