Патриарх Кирилл попросил священников РПЦ мобилизовать прихожан для сбора помощи участникам СВО

Патриарх Кирилл выступил с крайне важным публичным заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Кирилл публично призвал всех священников РПЦ как можно скорее мобилизовать своих прихожан, чтобы они еще активнее собирали вещи и продукты для участников СВО на Украине, и работать "за двоих и за троих".

Предстоятель Русской православной церкви уверен, что роль духовенства в сборе помощи для мобилизованных граждан и всех российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине, в целом в любом случае должны быть очень высокой.

"И если мы говорим, что церковь - со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих", - пояснил патриарх Московский и всея Руси.

Ранее Патриарх Кирилл публично предупредил всех православных верующих о вполне реальной угрозе крупномасштабной войны в мире. Предстоятель РПЦ также обратил внимание на то, что никогда человечество на протяжении всей своей истории до сих пор еще не обладало "такими страшными средствами уничтожения", что сейчас накоплено в арсеналах.

По словам Кирилла, сейчас практически между всеми странами мира установилась "колоссальная атмосфера недоверия", что чревато началом множества локальных военных конфликтов, которые впоследствии легко могут перерасти в настоящую глобальную войну. Об этом он сообщил во время своего выступления в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово Московской области.