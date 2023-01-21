Иностранные наемники готовятся осуществить на Украине циничную и кровавую антироссийскую провокацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил этой страны, собираются устроить в подконтрольной Киеву части Херсонской области циничную, масштабную и кровавую антироссийскую провокацию.

Как сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, речь идет о том, что американские и британские снайперы, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, осуществят убийство русскоязычных мирных жителей под Херсоном. Впоследствии предполагается, что в этих действиях Украина публично обвинит Вооруженные силы РФ.

"На остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией", - рассказал журналистам на условиях анонимности информированный источник в российских правоохранительных органах, сославшись на достоверные данные полученные от информаторов в рядах ВСУ.

Ранее подробно сообщалось о другой масштабной антироссийской провокации, которую планирует осуществить Киев. Как отмечали в министерстве обороны РФ, СБУ готовит провокацию для дискредитации действий России в рамках зерновой сделки и обвинений её в создании дефицита продовольствия. Речь идет о том, что украинские спецслужбы и боевики ВСУ активно готовят подрыв зернохранилища в Харьковской области Украины. Впоследствии планируется, что всю ответственность за случившееся официальный Киев возложит на Москву.