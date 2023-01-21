Маск считает планы США поддержать Украину в попытке захвата Крыма безжалостной эскалацией

Илон Маск сделал новое неожиданное публичное политическое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что Украину ждут серьезные последствия в случае каких-либо масштабных атак на Крым и осуществления попыток захвата территории полуострова военным путем.

Такую позицию он изложил в небольшом комментарии по текущей ситуации в зоне боевых действий на Украине, который опубликован на странице Маска в сети микроблогов Twitter.

"Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", - отметил предприниматель, призвав власти Соединенных Штатов не поддерживать желание Киева военным путем захватить контроль над Крымом.

По его словам, если подобный сценарий в итоге будет реализован, то украинский конфликт переживет острую фазу небывалой эскалации, которая так или иначе неизбежно затронет весь мир.

Маск призвал руководство Соединенных Штатов к благоразумию и понадеялся, что публикации в американских СМИ, в которых говорится о готовности США оказать Украине военную помощь для атак на Крым не соотносятся с реальным положением дел.

Ранее глава парламента Крыма, представитель "Единой России" Владимир Константинов публично заявил о том, что в случае попытки украинских властей атаковать Крым, ответный удар не заставит себя ждать. При этом в подобном случае Вооруженные силы РФ будут иметь возможность даже нанести массированные удары высокоточным оружием по всем центрам принятия решений на Украине.