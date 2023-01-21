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НовостиПолитика21 января 2023 4:00

Маск считает планы США поддержать Украину в попытке захвата Крыма безжалостной эскалацией

Бизнесмен назвал позицию США по украинскому кризису откровенно безрассудной
Александр КИСЛОВ
Илон Маск сделал новое неожиданное публичное политическое заявление

Илон Маск сделал новое неожиданное публичное политическое заявление

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что Украину ждут серьезные последствия в случае каких-либо масштабных атак на Крым и осуществления попыток захвата территории полуострова военным путем.

Такую позицию он изложил в небольшом комментарии по текущей ситуации в зоне боевых действий на Украине, который опубликован на странице Маска в сети микроблогов Twitter.

"Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", - отметил предприниматель, призвав власти Соединенных Штатов не поддерживать желание Киева военным путем захватить контроль над Крымом.

По его словам, если подобный сценарий в итоге будет реализован, то украинский конфликт переживет острую фазу небывалой эскалации, которая так или иначе неизбежно затронет весь мир.

Маск призвал руководство Соединенных Штатов к благоразумию и понадеялся, что публикации в американских СМИ, в которых говорится о готовности США оказать Украине военную помощь для атак на Крым не соотносятся с реальным положением дел.

Ранее глава парламента Крыма, представитель "Единой России" Владимир Константинов публично заявил о том, что в случае попытки украинских властей атаковать Крым, ответный удар не заставит себя ждать. При этом в подобном случае Вооруженные силы РФ будут иметь возможность даже нанести массированные удары высокоточным оружием по всем центрам принятия решений на Украине.