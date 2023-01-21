На юге Украины заметили неопознанный летательный аппарат Фото: Shutterstock

В небе над югом Украины зарегистрировали неопознанный летательный аппарат (НЛО). Об этом говорят данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.

По данным сервиса, предположительно, около 15:30 по мск неопознанный аппарат поднялся в воздух около населенного пункта Новый Буг, расположенный в Николаевской области, а позже направился в сторону Одесской области.

Сообщается, что воздушное судно зафиксировали позже около границы с Молдавией, оно проследовало до прибрежного поселка Тузлы, после чего развернулось, направившись к поселку городского типа Сарата, начиная при этом следовать над приграничным пространством, но минуя Тирасполь.

Отмечается, что около 21 часа по мск воздушное судно зафиксировали над территорией Кировоградской области, которая граничит с Николаевской областью, откуда, предположительно, изначально летательный аппарат и начал маршрут.

Уточняется, что средняя скорость неопознанного летательного аппарата составила чуть более 200 километров в час.

Напомним, несколько дней назад, 17 января, сенатор Конгресса Тим Берчетт обвинил власти США в сокрытии правды об НЛО.