Сенатор Конгресса Берчетт обвинил власти США в сокрытии правды об НЛО

Американский сенатор утверждает, что власти США скрывают правду об НЛО Фото: Shutterstock

Сенатор американского Конгресса от Республиканской партии Тим Берчетт обвинил власти Соединенных Штатов в сокрытии правды о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщает издание Newsweek.

Политик призвал обнародовать полные сведения, полученные об НЛО, подчеркнув, что американцы должны знать всю правду.

Республиканец утверждает, что США якобы получили некие материалы неземного происхождения, которые сейчас тайно исследуются.

"Мы получили некоторые материалы, которые не принадлежат этому миру и которые, как мне сказали, изучаются различными представителями промышленности", - заявил Берчетт.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Соединенных Штатах зафиксировано свыше 500 сообщений о появлении НЛО по состоянию на 30 августа 2022 года. Об этом говорится в отчете национальной разведки США.

В документе указано, что число подобных свидетельств растет. Такая тенденция объясняется лучшим пониманием возможных угроз НЛО для безопасности полетов и национальной безопасности. Подробнее об отчете можно узнать в материале "Комсомолки".