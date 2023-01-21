Российские войска взломали первую линии обороны ВСУ в Запорожской области Фото: REUTERS

Первая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) взломана на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом в субботу, 21 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов, отметив, что активные боевые действия продолжаются

«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации.

Рогов отметил, что основная линия обороны украинской войск выстроена теперь на уровне городов Каменское-Орехов-Гуляйполе.

Напомним, ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска продвинулись на семь километров в Запорожском направлении, отметив также, что боевые действия в Запорожской области идут почти по всей линии соприкосновения. Как писал сайт KP.RU, по его словам, ВСУ теперь все сложнее удерживать позиции в противостоянии с ВС России, для которых ход боевых действий в данном регионе весьма успешен.