В США заявили о неспособности изменить ход боевых действий на Украине поставками Abrams и Leopard Фото: REUTERS

Поставка боевых танков западного производства не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ход боевых действий в свою сторону. Об этом в своей статье для издания 19FortyFive написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Как отмечается в статье, даже с высокотехнологичным западным вооружением ВСУ имеет мало шансов для того, чтобы вытеснить российские войска этой весной, поскольку, по словам подполковника, армии США, ни танки Leopard, ни танки Abrams не являются «чудо-оружием», которое сможет привести к крупным успехам.

«Шансы невелики. Если говорить прямо, то исход войны Зеленского против России не будет зависеть от того, получит он Abrams и Leopard или нет. Как это было и в древние времена, войны ведутся и выигрываются или проигрываются людьми, а не машинами», - сказано в материале.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что возможная поставка западными странами тяжелых танков Киеву не сможет принципиально изменить что-то в ходе боевых действие, однако добавит проблем самой Украине, а также и ее народу.