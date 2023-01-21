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НовостиЭкономика21 января 2023 8:36

Голикова рассказала о ситуации на рынке труда в России

Голикова сообщила, что уровень регистрируемой безработицы в России составляет 0,7%
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Голикова рассказала о ситуации на рынке труда в России

Голикова рассказала о ситуации на рынке труда в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, а уровень регистрируемой безработицы в стране составляет 0,7%. Об этом в субботу, 21 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных за неделю не изменилась и составляет 561 тысячу человек. Уровень регистрируемой безработицы - 0,7 %», - заявила российский вице-премьера, уточнив также, что число вакансий на портале «Работа России» превышает 1,7 млн.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной, отметив также, что безработица в стране, которая, по его словам, является одним из главных макроэкономических показателей, на данный момент находится на историческом минимуме.