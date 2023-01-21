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НовостиПолитика21 января 2023 10:48

Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра

Было уничтожено восемь находившихся там военных ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра

Фото: REUTERS

Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в селе Львово Херсонской области, а также было уничтожено восемь находившихся там украинских военных. Об этом заявил в субботу, 21 января, представитель экстренных служб региона.

«По данным источника в ВСУ, вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пост противника, 8 человек уничтожены», - заявил представитель экстренных служб Херсонской области.

Напомним, днем ранее, 20 января, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что на Херсонском направлении была уничтожена американская самоходная установка (САУ) М109 PALADIN, а за день до этого российская артиллерия уничтожила украински склад с боеприпасами, который был расположен в Херсоне.