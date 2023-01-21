Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра Фото: REUTERS

Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в селе Львово Херсонской области, а также было уничтожено восемь находившихся там украинских военных. Об этом заявил в субботу, 21 января, представитель экстренных служб региона.

«По данным источника в ВСУ, вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пост противника, 8 человек уничтожены», - заявил представитель экстренных служб Херсонской области.

Напомним, днем ранее, 20 января, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что на Херсонском направлении была уничтожена американская самоходная установка (САУ) М109 PALADIN, а за день до этого российская артиллерия уничтожила украински склад с боеприпасами, который был расположен в Херсоне.