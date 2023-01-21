Рогов сообщил об активизации боестолкновений между российскими войсками и ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожье Фото: Александр КОЦ

21 января председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об активизации боестолкновения между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими войсками в районе города Гуляйполя в Запорожской области.

- На Запорожской ЛБС (линии боевого соприкосновения), помимо Ореховского направления, не менее горячим стало и Гуляйпольское... ждем хороших новостей, - написал член главного совета администрации региона в своем телеграм-канале.

Незадолго до этого Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что Киев в срочном режиме начал переброску резервов на запорожский участок фронта. Также Рогов добавил, что за последние несколько дней российским силам удалось взять под полный огневой контроль трассу Каменское - Орехов, по которой происходит основное снабжение украинских войск.