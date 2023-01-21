Рогов сообщил, что Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что Киев в срочном режиме начал переброску резервов на запорожский участок фронта.

- Сейчас идет срочная переброска резервов с Запорожско-криворожского направления ... Имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее. ...(идет переброска) именно в Запорожскую область поближе к линии боевого соприкосновения, - рассказал он.

Также Рогов добавил, что за последние несколько дней российским силам удалось взять под полный огневой контроль трассу Каменское - Орехов, по которой происходит основное снабжение украинских войск.

18 января в Минобороны РФ сообщали, что добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике. По информации военного ведомства, им оказывали поддержку средства авиации, ракетные войска и артиллерия.

А 20 января российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области.