Украинские СМИ раскрыли воровство денег Минобороны страны на закупках продовольствия для тыловых частей Фото: REUTERS

Украинские журналисты издания "Зеркало недели" сообщили о разворовывании бюджета Министерства обороны страны на снабжении тыловых частей провизией.

Согласно результатам расследования СМИ, цены на поставляемую в войска провизию оказались завышены в разы.

- Тыловые крысы Минобороны... "пилят" на продовольствии для ВСУ больше, чем при мирной жизни, - гласит название статьи на сайте украинского издания.

В публикации говорится, что некий неназванный источник из ведомства передал журналистам договор военного ведомства Украины и "Актив Компани" об оказании услуг по организации питания воинских частей, расположенных в удаленных от районов активных боевых действий. По информации СМИ, сумма договора составляет боле 371 миллиона долларов, а заключен он был в конце декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Украине признали в принципе факты торговли западным оружием. Это официально сделало Бюро экономической безопасности и его директор. А до этого действующий на тот момент глава МВД Украины Денис Монастырский рассказывал, что в стране расследуют порядка 250 аналогичных дел.

Кроме того, в начале лета в интернете появилось объявление о продаже американского противотанкового ракетного комплекса Javelin за $30 000. Адрес, откуда можно забрать Javelin — в Киеве.