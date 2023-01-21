Российские военные уничтожили украинских диверсантов, попытавшихся пойти в контратаку на Запорожском направлении

Владимир Рогов сделал важное заявление о ходе СВО Фото: скриншот

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая осуществила попытку совершения контратакующих действий в районе Орехова Запорожской области.

Информацию об этом распространил член главного совета администрации Запорожской области РФ, председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в прямом эфире телеканала "Соловьев Live".

По данным Владимира Рогова, российские военные успешно ликвидировали всех украинских боевиков, которые входили в состав ДРГ, пытавшейся осуществить контратаку на Запорожском направлении.

Ранее Рогов заявил об активизации боевых действий в Запорожской области: по его данным, в настоящее время бои между армией РФ и боевиками ВСУ там идут по всей линии соприкосновения. Накануне, по данным Рогова, ВС РФ удалось добиться существенных и заметных успехов - в частности, за день российские военные продвинулись сразу на семь километров, а также сумели взять под свой полный контроль сразу несколько небольших (но имеющих важное стратегическое значение) населенных пунктов на Запорожском направлении. При этом киевский режим также не сидит сложа руки и уже направил в Запорожскую область большое количество боевиков ВСУ, украинских неонацистских формирований и иностранных наемников.