Глава Минфина США Йеллен заявила о сложностях при введении потолков цен на российские нефтепродукты

Джанет Йеллен сделала важное заявление по поводу потолков цен на нефтепродукты из РФ Фото: REUTERS

Министр финансов США Джанет Йеллен полагает, что западным странам удастся ввести потолок цен на нефтепродукты из РФ, однако сделать это будет очень и очень непросто.

Высокопоставленная американца чиновница отметила, что Запад планирует с помощью формирования ценовых потолков на поставляемые РФ на мировые рынки нефтепродукты добиться тех же целей, что при введении ограничений на российскую нефть.

При этом она публично признала, что это будет сложнее, учитывая диапазон различных нефтепродуктов и цен на них, а также важность стабильных поставок российского дизельного топлива на рынок.

«Это сложнее, но мы упорно работали над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей»,— цитирует Йеллен агентство Reuters. Глава Минфина США уверена, что в итоге консенсус все-таки будет найден, однако для этого понадобится приложить немало усилий и провести масштабные переговоры с участием чиновников из многих западных государств. И даже в этом случае, как полагает Йеллен, существует серьезный и немалый риск срыва всех достигнутых договоренностей на любом из этапов.

Ранее сообщалось, что США вместе с союзниками решили ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из РФ. Именно такое решение консолидированно принято западными странами, поддерживающими санкции против России.