Министр обороны Украины вызван в Раду из-за махинаций с закупками продуктов для ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников стал фигурантов громкого скандала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министра обороны Украины Алексея Резникова срочно вызвали в парламент страны (Верховную Раду) после скандала с перепродажей продуктов, предназначенных для украинских военных. Информацию об этом распространила депутат Рады, член правящей партии «Слуга народа» (создана украинским президентом Владимиром Зеленским) Марьяна Безуглая.

«В Раде на комитете в ближайшее время заслушают министра обороны Резникова относительно закупок еды для ВСУ. Также Государственная аудиторская служба сейчас проводит проверку министерства», — отмечает украинское издание «Суспильне», ссылающееся на официальное заявление Безуглой.

По словам украинского парламентария, в Раде хотят инициировать проведение масштабного расследования возможных махинаций с закупками продуктов на нужды боевиков Вооруженных сил Украины. Она допускает, что разгорающийся в стране громкий скандал может в итоге привести к отставке Алексея Резникова с должности главы Минобороны страны, однако предложила на данный момент пока воздержаться от скоропалительных выводов и предположений.

Ранее украинские журналисты из местного издания "Зеркало недели" сообщили о разворовывании бюджета Министерства обороны страны на снабжении тыловых частей провизией. Согласно результатам расследования СМИ, цены на поставляемую в войска провизию оказались завышены в разы. Как отмечают журналисты-расследователи, речь может идти о масштабных махинациях, в результате которых злоумышленники могли незаконно с помощью коррупционных схем получить сотни миллионов долларов США.