Байден убежал от журналиста, задавшего ему вопрос о поставках танков для Украины

Джо Байден оказался в центре весьма курьезной истории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден наотрез отказался отвечать на вопрос представителей американских СМИ о возможных сроках поставки Киеву немецких танков Leopard 2. После того, как журналист задал ему такой вопрос, Байден фактически убежал от него и не стал говорить ни слова, передает Telegraph.

«Украина получит всю необходимую помощь», — ответил Байден журналисту, который задал президенту США вопрос о том, поддерживает ли он идею Польши отправить Leopard Киеву.

Но Байден предпочел вообще ничего не отвечать на данный вопрос, а просто быстрым шагом ушел от журналиста, спросившего его о сроках поставки немецких танков Киеву и их передачи боевикам Вооруженных сил Украины. Соответствующий видеоролик, на котором видно, как Байден убегает от представителей СМИ, уже опубликован на видеохостинге YouTube.

В Белом доме пока никак не прокомментировали данный курьезный инцидент.

Ранее стало известно о том, что в ближайшее время по совету своих политических консультантов Байден будет практически полностью публично игнорировать тему американской военной помощи Украине. Все дело в том, что эта тема является крайне непопулярной среди рядовых американских избирателей (не понимающих, почему США так активно накачивают оружием боевиков ВСУ), а Байден очень хотел бы не растерять свой нынешний рейтинг в преддверии старта его предвыборной президентской кампании-2024. В Киеве, впрочем, уже успели выразить надежду на то, что президент США все-таки не решится на отказ от военной поддержки Украины.