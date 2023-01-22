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НовостиПолитика22 января 2023 1:48

Во Франции посчитали "позорным цирком" просьбу Зеленского предоставить танки боевикам ВСУ

Французский политик Филиппо считает "позорным цирком" просьбу Зеленского предоставить танки ВСУ
Александр КИСЛОВ
Во Франции назвали "цирком" попытку Зеленского получить французские танки для боевиков ВСУ

Во Франции назвали "цирком" попытку Зеленского получить французские танки для боевиков ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публичная президента Украины Владимира Зеленского к Парижу как можно быстрее отправить танки из Франции боевикам ВСУ напоминает «позорный цирк». С таким публичным заявлением выступил французский политик, бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

«Зеленский говорит Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: „нужно быстрее!“. Мы его приспешники? Он нам скоро свистеть начнет? Нужно прекратить этот позорный цирк!» — отметил Филиппо на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

По мнению политика, Владимир Зеленский сейчас просто использует Францию (и все Европу в целом) для решения собственных проблем. При этом, если просьба украинского лидера в итоге будет выполнения и боевики Вооруженных сил Украины получат западные танки, то это может привести к масштабной эскалации конфликта, предупредил Филиппо. Он обратил внимание на то, что подобный вариант развития событий совсем не в интересах Франции и рядовых французов, ведь даже президент страны Эммануэль Макрон неоднократно говорил о необходимости скорейшего завершения украинского кризиса мирным путем.

Ранее стало известно о том, что Германия готова все-таки предоставить Украине почти 20 своих танков Leopard 2. Однако, как отмечают местные военные эксперты, речь может идти лишь о самых старых танках, имеющихся в распоряжении бундесвера - о предоставлении Киеву более современной подобной военной техники речи в настоящее время пока идти не может.