Во Франции посчитали "позорным цирком" просьбу Зеленского предоставить танки боевикам ВСУ

Во Франции назвали "цирком" попытку Зеленского получить французские танки для боевиков ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публичная президента Украины Владимира Зеленского к Парижу как можно быстрее отправить танки из Франции боевикам ВСУ напоминает «позорный цирк». С таким публичным заявлением выступил французский политик, бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

«Зеленский говорит Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: „нужно быстрее!“. Мы его приспешники? Он нам скоро свистеть начнет? Нужно прекратить этот позорный цирк!» — отметил Филиппо на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

По мнению политика, Владимир Зеленский сейчас просто использует Францию (и все Европу в целом) для решения собственных проблем. При этом, если просьба украинского лидера в итоге будет выполнения и боевики Вооруженных сил Украины получат западные танки, то это может привести к масштабной эскалации конфликта, предупредил Филиппо. Он обратил внимание на то, что подобный вариант развития событий совсем не в интересах Франции и рядовых французов, ведь даже президент страны Эммануэль Макрон неоднократно говорил о необходимости скорейшего завершения украинского кризиса мирным путем.

Ранее стало известно о том, что Германия готова все-таки предоставить Украине почти 20 своих танков Leopard 2. Однако, как отмечают местные военные эксперты, речь может идти лишь о самых старых танках, имеющихся в распоряжении бундесвера - о предоставлении Киеву более современной подобной военной техники речи в настоящее время пока идти не может.