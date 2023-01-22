Боевики ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

По его словам, никакой логике подобный обстрел не поддается, ведь ни одного военного объекта вблизи обстрелянного боевиками Вооруженных сил Украины запорожского кладбища просто нет.

В своем официальном телеграм-канале Рогов подчеркнул, что в результате обстрела кладбище в Пологовском районе Запорожской области получило серьезные повреждения, а сразу несколько памятников на могилах местных жителей оказались полностью разрушены.

"На Запорожье боевики ВСУ воюют даже с мертвыми", - эмоционально пояснил Рогов.

По данным Рогова, по территории кладбища боевиками ВСУ был нанесен прицельный артиллерийский удар. При этом, как подчеркнул представитель администрации области, пострадавших и погибших в результате инцидента, по предварительным данным, нет.

Ране Рогов заявил о том, что российские военные за последние несколько дней ведут активные наступательные действия на Запорожском направлении. В частности, под их контроль уже перешло сразу несколько небольших (но стратегически значимых) населенных пунктов. Кроме того, Вооруженные силы РФ также активно уничтожают украинских диверсантов, которые пытаются идти в контратаку на территории Запорожской области.