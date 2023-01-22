В ЛНР заявили о разрушении профилактория машиностроительного завода при обстреле ВСУ Стаханова Фото: REUTERS

Профилакторий машиностроительного завода города Стаханова в Луганской народной республике был разрушен в результате обстрела Вооруженными силами Украины. Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Киева

«Со стороны вооруженных сил сформированной Украины зафиксирована обстрел населенного пункта Стаханов с применением реактивных систем залпового огня HIMARS (шесть ракет). В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода», – сказано в Telegram-канале представительства.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 22 января, украинские войска обстреляли район Стахановского машиностроительного завода в городе Стаханов. Соответствующую информацию распространил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, боевики ВСУ применили для удара по городу РСЗО. Жители Стаханова сообщали о том, что в районе завода было зафиксировано по меньше мере пять тяжелых прилетов. Экс-посол ЛНР в РФ подчеркнул, что никакой информации о погибших и пострадавших в результате удара в настоящее время пока нет.