Володин предупредил Запад о мировой катастрофе из-за поставок наступательного вооружения Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставки Западом наступательного вооружения Украине приведут к мировой катастрофе, предупредил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия. Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне», – написал спикер Госдумы в Telegram.

Володин отметил, что в этом случае боевые действия примут совсем иной характер, и удары будут наноситься уже не только по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Он призвал политиков Запад задуматься о последствиях, поскольку технологическое превосходство российского оружия позволит уничтожить их страны, а сам конфликт на Украине завершится трагедией мирового масштаба.

Кроме того, спикер Госдумы назвал несостоятельными аргументы о том, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах. Как отметил политик, государства, обладающие ядерным вооружением, еще не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил НАТО, что проигрыш сверхдержавы в обычном конфликте грозит ядерной войной.