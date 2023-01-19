Медведев предупредил НАТО, что проигрыш сверхдержавы в конфликте грозит ядерной войной

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поражение сверхдержавы в конфликте грозит ядерной войной, что предельно очевидно любому человеку, но почему-то не западным политикам. Об этом заявил зампредседателя Совебеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая чиновникам стран НАТО, которые говорят, что "Россия должна проиграть" на Украине.

"Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - написал политик в своем телеграм-канале.

В то же время коллективный Запад всеми силами пытается опровергнуть этот факт, тем самым ставя мир под угрозу ядерной войны, заключил Медведев.

Напомним, Сергей Шойгу заявил, что ядерная триада продолжает обеспечивать стратегическое сдерживание внешних угроз, а силами Минобороны оказывается техническое оснащение и модернизация оборонительных комплексов.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин пояснил, что ядерное оружие в России может сработать исключительно в момент запуска ракет в направлении страны. Это будет ответом на удары со стороны других государств, подчеркнул глава государства.