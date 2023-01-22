В России ставки по "Сельской ипотеке" снижены до 0,1% для приграничных территорий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении до 0,1% размера ставки по программе "Сельская ипотека" для приграничных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

- Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%, - сказано в сообщении.

Там также уточнили, что за все время реализации программы выдано более 109,7 тысячи кредитов на сумму 220,4 миллиарда рублей, благодаря чему граждане смогли приобрести или построить более 6 миллионов квадратных метров жилья.

Ране сайт KP.RU писал, что реализация жилья в селах со скидкой - идея Министерства сельского хозяйства России. Льготы прописаны в уже утвержденной государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Главная задача - чтобы поселки и деревни жили, а не вымирали. К сожалению, такая тенденция наблюдается с каждым годом - люди уезжают в города все чаще.