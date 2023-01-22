Рогов заявил о наступлении российских войск в Орехове и Гуляйполе Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России в настоящее время ведут наступление в районе городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, в этих направлениях сосредоточены основные наступательные действия в регионе, заявил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях – это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Рогов, в Орехове и Гуляйполе идут активные столкновения, инициатива пока на стороне российских войск.

Как писал сайт KP.RU, накануне член главного совета администрации Запорожской области заявил, что боевые действия в регионе идут почти по всей линии соприкосновения, Вооруженнам силы Украины все сложнее удерживать позиции в противостоянии с российской армией. По его словам, ВС России удалось продвинуться на семь километров.