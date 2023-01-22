«Мы служим не Зеленскому»: В Конгрессе США осудили призыв отправить танки Abrams Украине

Член Республиканской партии Грин предложила отправить танки к южной границе США вместо Украины Фото: REUTERS

В Конгрессе США выступили против призывов сенатора-республиканца Линдси Грэма поствить танки Abrams Вооруженным силам Украины. Член Республиканской партии Марджори Грин считает более уместным отправить эту технику к южной границе США.

«Почему вы не призываете отправить танки на южную границу Америки, где наша страну каждый день подвергается вторжению, а американцев убивают в рекордных количествах китайским фентанилом члены картеля? Мы служим американскому народу, который платит за танки и наши зарплаты, а не Зеленскому», – написал она в Twitter.

Ранее сенатор Линдси Грэм призвал власти США отправить Украине американские танки Abrams, объяснив, что такой шаг заставит Германию согласиться на передачу Киеву танков Leopard 2.

Напомним, ранее стало известно, что танки Abrams не войдут в очередной пакет военной помощи США Украине. В него, по предварительной информации, войдут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 160 км.

До этого немецкое издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер Германии Шольц в разговоре с американским лидером якобы дал понять, что ФРГ поставит ВСУ танки Leopard 2, но при условии, что США направят Киеву танки Abrams.