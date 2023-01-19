Politico: в очередной пакет военной помощи США Украине не войдут танки Abrams

США не включат танки в новый пакет помощи Украине из-за логистических трудностей. Фото: REUTERS

Танки Abrams не войдут в очередной пакет военной помощи США Украине. Об этом пишет в среду 18 января издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что администрация Джо Байдена собирается объявить о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу 20 января. В него, по предварительной информации, войдут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 160 км.

Танки Abrams не будут переданы Украине из-за логистических трудностей, а также проблем с их обслуживанием, уточнило издание. Также Киев не получит оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Отмечается, что список находится в стадии доработки и может быть изменен до его оглашения.

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