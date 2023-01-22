Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили пять миллиардов рублей Фото: кадр из фильма

Кассовые сборы комедии Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» в России превысили пять миллиардов рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Как сообщается на сайте ЕАИС, по состоянию на 22 января 2023, общие сборы фильма составили 5 014 058 052 рубля. «Чебурашка» стал первым в истории российского кинопроката проектом, кассовые сборы которого превысили четыре миллиарда рублей.

Напомним, ранее российская комедия «Чебурашка» обошла по кассовым сборам первую часть фильма «Аватар», став самым кассовой картиной в истории отечественного кинопроката.

Напомним, роли в фильме «Чебурашка» исполнили актеры Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и Елена Яковлева, а главный герой был создан при помощи компьютерной графики.

По сюжету, Чебурашка попадает из далекой апельсиновой страны в приморский город (в нем по ряду примет легко опознается Сочи, где и шли съемки). Там он завязывает дружбу с пожилым суровым садовником и становится объектом всеобщего интереса.