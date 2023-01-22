Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 января 2023 11:41

Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Малиновки

Также на Херсонском направлении была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-36
София ГОНЧАРОВА
Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Малиновки

Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Малиновки

Фото: Александр КОЦ

Российским военнослужащим удалось найти и уничтожить склад артиллерийских боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Малиновки на запорожском направлении. Об этом 22 января сообщили в министерстве обороны РФ.

Там также сообщили, что за сутки на Херсонском направлении неподалеку от Садового была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-36.

А днем ранее председатель движения "Мы вместе с Россией Владимир Рогов сообщал, что первая линия обороны ВСУ взломана на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он также уточнил, что там ведутся активные боевые действия.

Также в военном ведомстве сообщали, что российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), три бронемашины и два танка. Как следует из представленных данных, российским военнослужащим удалось занять выгодные рубежи и позиции.