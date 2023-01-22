Бейонсе заработала 24 млн долларов за выступление на открытии отеля в Дубае

Цена входного билета на закрытый концерт Бейонсе достигала 150 тыс. евро у перекупщиков Фото: "КП" Архив

На вечеринке по случаю открытия самого дорого в мире отеля в Дубае 21 января 2023 года состоялся "мегасекретный" концерт американской исполнительницы Бейонсе. Попасть на выступление можно было только по именным пригласительным.

"Бейонсе выступит перед VIP-аудиторией за 24 миллиона долларов, а фейерверк осветит небо над знаменитым городским островом в форме искусственного дерева Пальма Джумейра", - сообщили в The Economic Times.

В ходе выступления Бейонсе гостям запретили ее снимать, однако, некоторые посетители все же сделали кадры, которые затем просочились в сеть.

Билеты на концерт можно было достать исключительно у перекупщиков. Как уточняет издание, цена одного билета достигала 150 тыс. евро, что в переводе на рубли приблизительно равно 11 млн.

За свой часовой концерт на открытии лакшери-отеля на острове Пальма-Джумейра Бейонсе получила около 35 млн долларов. Программу вечера закрывал грандиозный салют. По версии издания, гости выпили порядка 4 тыс. бутылок премиального шампанского.

Отмечается, что гостям предоставляли "личного дворецкого, зубные щетки и расчески из чистого золота", а также кормили блюдами от шеф-повара с мировым именем. В магазинах внутри лакшери-отеля планируется в будущем продавать картины Пикассо. Ночь в самом дорогом номере обойдется примерно в 9 млн. рублей с учетом курса.

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