Читатели NZZ набросились с критикой на жену Зеленского из-за слов про внешний вид мужа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ) в Twitter накинулись с критикой на заявление жены президента Украины Елены Зеленской о внешнем виде ее мужа.

В интервью изданию она сказала, что Зеленский носит зеленую футболку "вынужденно". Она объяснила это тем, что за время спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду".

Тем временем, пользователи соцсети посоветовали ей "отправиться на новую фотосессию".

- Было бы лучше выступать за соблюдение Минских соглашений, а не убивать людей в Донбассе, - пишут читатели.

Другие же и вовсе считают, что "дипломатам нужно заняться поиском решения, как завершить конфликт без влияния США".