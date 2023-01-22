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НовостиВ мире22 января 2023 13:26

Читатели NZZ набросились с критикой на жену Зеленского из-за слов про внешний вид мужа

Пользователи Twitter посоветовали ей "отправиться на новую фотосессию"
Источник:kp.ru
Читатели NZZ набросились с критикой на жену Зеленского из-за слов про внешний вид мужа

Читатели NZZ набросились с критикой на жену Зеленского из-за слов про внешний вид мужа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ) в Twitter накинулись с критикой на заявление жены президента Украины Елены Зеленской о внешнем виде ее мужа.

В интервью изданию она сказала, что Зеленский носит зеленую футболку "вынужденно". Она объяснила это тем, что за время спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду".

Тем временем, пользователи соцсети посоветовали ей "отправиться на новую фотосессию".

- Было бы лучше выступать за соблюдение Минских соглашений, а не убивать людей в Донбассе, - пишут читатели.

Другие же и вовсе считают, что "дипломатам нужно заняться поиском решения, как завершить конфликт без влияния США".