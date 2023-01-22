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НовостиПолитика22 января 2023 13:29

Борис Джонсон посетил Бучу на Украине

Депутат Верховной Рады Украины Гончаренко подтвердил визит экс-премьера Британии Джонсона в Бучу и поселок Бородянка
Владимир РОМАНЕНКО
Депутат Верховной Рады Украины Гончаренко подтвердил визит экс-премьера Британии Джонсона в Бучу и поселок Бородянка

Депутат Верховной Рады Украины Гончаренко подтвердил визит экс-премьера Британии Джонсона в Бучу и поселок Бородянка

Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину и посетил город Бучу поселок Бородянка под Киевом. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time.

Вместе с тем, факт визита британского политика подтвердил и депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

"Борис Джонсон сегодня в Буче", - написал Гончаренко в своем в телеграм-канале.

Ранее сайт KP.RU писал, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон намерен в скором времени посетить Украину, где планирует встретиться с ее президентом Владимиром Зеленским. Вместе с тем британские СМИ сообщают, что поездка бывшего премьера в Киев рассчитана на то, чтобы сделать из политика более привлекательного оратора для последующих международных выступлений. По мнению журналистов, Джонс способен подорвать авторитет действующего главы британского правительства Риши Сунака своим визитом в Украину.