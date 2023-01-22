Премьер Польши Моравецкий предложил создать коалицию стран без Германии для передачи танков Украине Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2.

- Мы создадим малую коалицию стран, которые готовы отдать часть своей современной военной техники, современные танки для украинской стороны, - заявил он агентству PAP.

Также политик счел позицию ФРГ неприемлемой и выразил уверенность, что Берлин в будущем поймет действия Польши и ряду других стран по отношению к Киеву.

Моравецкий предположил, что Германия отказывается передавать танки ради дальнейшего продвижения политики сближения с РФ.

Ранее бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе заявлял, что Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2 из-за "чувства исторической вины" перед Россией.

Накануне сообщалось, что правительство Германии пока не ставит перед собой задачи выслать Украине немецкие боевые танки Leopard 2. В случае, когда появится срочная необходимость, власти Германии отреагируют.