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НовостиПолитика22 января 2023 14:39

Премьер Польши Моравецкий предложил создать коалицию стран без Германии для передачи танков Украине

Он также счел позицию ФРГ неприемлемой
София ГОНЧАРОВА
Премьер Польши Моравецкий предложил создать коалицию стран без Германии для передачи танков Украине

Премьер Польши Моравецкий предложил создать коалицию стран без Германии для передачи танков Украине

Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2.

- Мы создадим малую коалицию стран, которые готовы отдать часть своей современной военной техники, современные танки для украинской стороны, - заявил он агентству PAP.

Также политик счел позицию ФРГ неприемлемой и выразил уверенность, что Берлин в будущем поймет действия Польши и ряду других стран по отношению к Киеву.

Моравецкий предположил, что Германия отказывается передавать танки ради дальнейшего продвижения политики сближения с РФ.

Ранее бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе заявлял, что Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2 из-за "чувства исторической вины" перед Россией.

Накануне сообщалось, что правительство Германии пока не ставит перед собой задачи выслать Украине немецкие боевые танки Leopard 2. В случае, когда появится срочная необходимость, власти Германии отреагируют.