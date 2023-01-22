Лидеры Франции и Германии заявили о дальнейшей "непоколебимой" поддержке Украины

Президент Франции Макрон подтвердил "непоколебимую поддержку" двух стран украинскому народу "во всех сферах" Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в юбилей - 60-летие договора о примирении между Германией и Францией, 22 января 2023 года заявили о продолжении поддержки Украины и "непоколебимом" противостоянии России. Об этом пишет Le Figaro.

"Мы продолжим оказывать Украине столько времени, сколько необходимо, всю необходимую ей поддержку", - сказал Олаф Шольц. - Вместе мы (действуем), как европейцы, чтобы защитить наш европейский мирный проект".

Эммануэль Макрон также подтвердил "непоколебимую поддержку" двух стран украинскому народу "во всех сферах" до тех пор, пока это будет необходимо.

"После 24 февраля наш профсоюз не был ни разделен, ни уклонялся от своих обязанностей", - добавил Макрон.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу защищать свои ценности и и при этом не допустить разделения мира на блоки. Об этом он написал в статье для американского журнала Foreign Affairs.

Во второй части статьи он подчеркивает, что "российский реваншистский империализм должен быть остановлен", выделяя сопричастность президента России Владимира Путина к происходящим геополитическим событиям в период его правления.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.