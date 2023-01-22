Американский полковник Макгрегор: США могут одним звонком прекратить боевые действия на Украине Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона, полковник американкой армии в отставке Дуглас Макгрегор считает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден всего лишь одним своим звонком украинскому коллеге Владимиру Зеленскому может прекратить боевые действия. Об этом он заявил на YouTube-канале Judging Freedom

- Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться, - считает Макгрегор.

Военный также убежден, что трудно поверить в том, что президент Украины принимает решения самостоятельно.

- Американская сторона способна остановить эскалацию в любой момент, когда захочет. Проблема только в том, что пока, видимо, в Вашингтоне этого никто не хочет, - подытожил эксперт.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может предотвратить "новый Чернобыль" на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) одним звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но не делает этого. Член Совфеда также назвал безответственным поведение американского лидера.