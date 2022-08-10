Пушков заявил, что Байден может предотвратить "новый Чернобыль" звонком Зеленскому

Алексей Пушков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден может предотвратить "новый Чернобыль" на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) одним звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но не делает этого. Соответствующее мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

"Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС, - написал Пушков в своем телеграм-канале. - Но Байден не звонит, играет с огнем".

Член Совфеда назвал безответственным поведение американского лидера. Пушков напомнил, что гипотетическая катастрофа на крупнейшем объекте атомной энергетики коснется и Европы, лидеры которой "беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль".

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киевские власти сознательно обстреливают ЗАЭС, чтобы заставить Россию вывести своих военных.

Напомним, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар в пятницу, 5 августа. В течение часа - с 16.20 до 17.24 - украинские военные трижды обстреливали электростанцию.

По данным Минобороны, обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, который расположен на подконтрольном Киеву противоположном берегу Кременчугского водохранилища.