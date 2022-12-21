Швейцария расширила санкции против России Фото: Александр КОЦ

Власти Швейцарии вслед за странами Европейского союза приняли решение расширить санкции в отношении России.

Теперь в санкционный список из-за ситуации на Украине добавили 141 физлицо и 49 компаний из РФ. Об этом говорится в заявлении министерства экономики страны.

- 21 декабря 2022 года федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении России. ... Швейцария принимает изменения, которые ЕС решил внести в связи с.. тревожной ситуацией на Украине, - сказано в документе.

Уточняется, что ограничения вступили в силу в 18.00 (20.00 мск).

Также Швейцария поддержала ограничения ЕС против четырех физлиц и четырех компаний из Ирана, которые были введены в связи с "военной поддержкой Ираном России и поставками в Россию беспилотников". Хотя ранее зампострпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что заявления Запада о том, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, являются дезинформацией и надуманным предлогом для оказания давления на Россию и Иран.

16 декабря был опубликован девятый пакет санкций стран Европейского союза против России. С этого же числа он вступил в свою силу. На этот раз в санкционный список попали семь российских губернаторов, дочери главы Чечни Рамзана Кадырова - Айшат и Карина, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ряд министров, судьи Конституционного суда; телеведущие Борис Корчевников, режиссер Никита Михалков и другие.