Канцлер ФРГ Шольц упомянул Путина и российско-украинский конфликт в речи к годовщине договора с Францией

"Владимир Путин не победит", а Германия "непоколебимо" будет поддерживать Украину, заявил канцлер ФРГ Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц записал обращение по случаю 60-летней годовщины с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора. В ходе выступления он упомянул президента РФ Владимире Путине и развитие спецоперации России в Украине. Запись опубликована в его Twitter.

"И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция — друзья и близкие партнеры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить", - отметил Шольц.

В ходе речи о защите института европейских ценностей он заявил, что "Владимир Путин не победит", а Германия "непоколебимо" будет поддерживать Украину и делать поставки оружия и военной техники от ЕС.

Ранее сайт KP.RU писал, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в юбилей - 60-летие договора о примирении между Германией и Францией, 22 января 2023 года заявили о продолжении поддержки Украины и "непоколебимом" противостоянии России.

"Мы продолжим оказывать Украине столько времени, сколько необходимо, всю необходимую ей поддержку", - сказал Олаф Шольц. - Вместе мы (действуем), как европейцы, чтобы защитить наш европейский мирный проект".