Конгрессмен Маккол заявил, что поставки танков Abrams Украине подтолкнут ФРГ к поставкам Leopard

Если США поставят хотя бы один танк Abrams, Германия одобрит поставку Leopard Украине, заявил конгрессмен США Маккол Фото: REUTERS

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол, республиканец, от штата Техас, заявил, что если Вашингтон передаст Украине тяжелые танки Abrams, то Германия одобрит поставки своих танки Leopard в Украину.

"Если бы мы объявили, что собираемся передать танки Abrams, хотя бы один, <...> тогда они (власти Германии) поставили бы танки Leopard (Украине)", - подчеркнул конгрессмен в интервью телеканалу ABC.

Напомним, прежде президента США Джо Байдена и лидера Германии Олафа Шольца публично обвинили в "трусости" из-за нежелания отправлять в Украину ракеты ATACMS и танки Leopard 2.

За "недостаточную помощь" боевикам Вооруженных сил Украины их публично осудил глава комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол.