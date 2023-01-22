Эрдоган заявил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года

Президент Турции Эрдоган заявил, что 10 марта подпишет указ о проведении выборов 14 мая Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы в стране пройдут 14 мая 2023 года. Выступление турецкого лидера транслировал телеканал TRT.

"Призываю представителей нашей молодежи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью провинции Бурса на северо-западе Республики. Эрдоган также отметил, что 10 марта подпишет указ о проведении выборов 14 мая.

По его словам, после подписания стартует 60-дневный срок для избирательных компаний, предусмотренный законодательством республики. Президентские выборы в Турции изначально планировали провести 18 июня 2023 года.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о возможности переноса даты президентских выборов в республики. Очередные всеобщие выборы в Турции запланированы на 18 июня 2023 года. Ранее турецкий лидер допустил перенос выборов на более ранний срок с "учетом сезонных условий".