Hill: отказ США и Германии поставлять танки ВСУ обернется поражением Украины

Стратегия красной линии серьезно подорвала способность Украины противостоять России, заявил ветеран ВС США Джонс Фото: REUTERS

Стратегия красной линии, которой западные лидеры придерживались долгое время, серьезно подорвала способность Украины противостоять России. Замедление поставок грозит полным поражением не только Украины, но и всего Западного мира. К такому выводу пришел ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс в статье для The Hill.

"Среди других ошибочных действий мы колебались, но затем приступили к поставкам противотанковых ракет «Джавелин», затем современной артиллерии, затем ракет HIMARS (но с ограничением их дальности до 50 миль), затем недостаточного количества современных средств противовоздушной обороны. Мы все еще колеблемся в отношении ряда других важных вооружений, включая танки, ракеты большей дальности и истребители", - пишет ветеран.

По его мнению, США и НАТО должны "развернуться на 180 градусов" и отказаться от красных линий публично перед президентом России Владимиром Путиным, оказывая любую необходимую поддержку Украине, равносильную наступательным средствам РФ.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужно как минимум 300 современных танков, чтобы изменить ситуацию на поле боя. К сожалению, Пентагон только что принял решение не отправлять танки M1 Abrams в Украину якобы потому, что они потребляют топливо, их сложно обслуживать и их не хватает", - написал Джонс, отметив, что

в Европе насчитывается около 2000 танков Leopard, и Германия должна одобрить их использование в Украине вместо того, чтобы ждать отправки США танков Abrams.

В заключении ветеран подчеркивает, что "украинский успех также жизненно важен для стратегических интересов США и их союзников", поэтому странам Запада жизненно необходимо "отбросить все обреченные на провал красные линии" и заявить об участии в конфликте.

Напомним, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол, республиканец, от штата Техас, заявил, что если Вашингтон передаст Украине тяжелые танки Abrams, то Германия одобрит поставки своих танки Leopard в Украину.